珍惜食材不浪費 三峽市場捐蔬果
賣不完的蔬果，除丟棄還有更多選擇。新北市三峽公有市場，每週三中午辦理「惜食分享」活動，鼓勵攤商捐贈當天賣不完的食材或「格外蔬果」，捐給弱勢團體。
德國民間組織「惜食人」（Lebensmittelretter）近來在全德國，設立100多個食物分享站，其中一半設有「公共冰箱」。
全球一年生產的未食用糧食所消耗掉的水資源相當可觀，珍惜食物、減少浪費是一種美德，拯救即將被丟棄的食物，惜食活動近年在歐洲轟轟烈烈推展。法國則通過法案，禁止超級市場棄置或摧毀未過期賣剩食物，成為全球首例。
新北市政府市場處今天表示，與新北市政府社會局合作，自105年10月起，辦理「新北惜食分享櫃」捐贈活動，共有三峽市場、汐止黃昏市場、汐止林森市場、中和枋寮市場、永和永安市場等，5座公有市場參與，並由社會局統籌受贈單位前往領取。
三峽市場自治會長李志信表示，過去大多在中元普渡時捐贈物資，這次參加新北市府「惜食分享櫃」，可讓沒有捐贈經驗的攤商一起參加，還能不浪費，充分利用食材。
為讓活動持續，三峽市場自治會還自設冰箱，希望拋磚引玉，讓更多攤商響應。
三峽市場總幹事柳秉孜開心的說，「這個月又多了一個肉攤」。惜食的食材將捐給春暉啟能中心、基督教台灣信義會復興堂等團體。有效利用食材之餘，還可做愛心、回饋社會。
春暉啟能中心表示，機構約有200多名學員、老師及工作人員、住宿生，每天都需烹煮三餐，對機構的經濟壓力不小。平時，中心會購買大批食材烹煮，領取市場的惜食物資後，可幫學員變化菜色、加菜，學員們也吃得更開心。
市府市場處長謝俊隆表示，今年與社會局擴大合作辦理「惜食分享櫃」，號召更多市場共同響應，為食物過剩、分配不均等問題，提供解決之道。1060322
(中央社)
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