黃體功能不足不孕 宜多吃豆類黑色食物

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台南市立醫院暨安平分院中醫部醫師王淑秋表示，腎陽虛是黃體功能不足不孕的主因，患者應禁冰品、寒涼瓜果，多吃豆類、黑色食物及深色蔬果補足。（台南市立醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年3月22日

不孕婦女中，黃體功能不足約佔3.5%至10%，台南市立醫院表示，腎陽虛是黃體功能不足不孕的主因，患者應禁冰品、寒涼瓜果，多吃豆類、黑色食物及深色蔬果補足。

34歲陳女結婚2年，一直無法順利懷孕，就診發現黃體功能不足，西醫給予排卵藥和黃體素治療，半年多未見效，再尋求中醫治療，經過4個多月的中藥和針灸調理，順利懷孕。

台南市立醫院暨安平分院中醫部醫師王淑秋今天指出，腎虛導致生殖軸生理功能紊亂，造成黃體功能不足而不孕。黃體功能不足佔不孕婦女的3.5%至10%，患者常因月經周期偏短（提前）、反覆流產、不易受孕。

黃體分泌的黃體素可穩定子宮內膜，有利於胚胎著床受孕。當卵泡品質不良、無排卵或本身黃體有缺陷時，就可能造成黃體功能不足。

王淑秋說，腎陽虛是黃體功能不足型不孕的主因，患者應禁食冰品、生菜沙拉、寒涼瓜果，但可從日常飲食補強，例如豆類製品，豆腐、豆皮、豆漿；黑色入腎，黑色食物也有補腎效果，可多吃黑豆、黑芝麻、黑木耳等；五穀類、山藥、深色蔬果等，也可多多攝取。1060322

(中央社)