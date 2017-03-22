李大維：兩岸非外交 不需聯審監督條例
立法院內政委員會今天審查兩岸協議監督條例草案，時代力量黨團表示，盼能加入外交及國防、經濟等委員會聯席審查。外交部長李大維說，「沒有這個必要，兩岸關係不是外交關係」。
李大維上午赴立法院外交與國防委員會報告並備質詢，答覆國民黨籍立委呂玉玲質詢時，作上述表示。
立法院內政委員會今天邀行政院大陸委員會主任委員張小月列席，審查兩岸協議監督條例草案，民進黨團、國民黨團都祭出甲級動員。
時力黨團總召徐永明表示，因影響範圍非常大，建議與其他相關委員會開聯席會議，把外交及國防、經濟、司法及法制委員會放進來，甚至召開全院委員會，更周延、廣泛地討論監督條例。
但國民黨團書記長王育敏表達反對，「國民黨團不同意」，這是內政委員會該主審的法案。民進黨立院黨團總召柯建銘則說，其他委員會聯席審查，沒有不可以的道理。1060322
(中央社)
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