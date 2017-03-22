兒童器官傳買賣 印尼警方追查

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「一對兒童眼球1400萬印尼盾、頭皮要價556萬印尼盾」。印尼社群媒體近來出現有販售兒童器官的價目表流傳，警方發現確實有犯罪集團介入，正全面深入調查中。

印尼Netralnews.com等媒體報導，印尼社群媒體上近來流傳有兒童器官買賣的價目表，引發家長及警方高度關注。

價目表中詳細列載各種兒童器官的價格，包括一對眼球要價1400萬盾（約新台幣3萬2036元）、一顆腎臟要價24億盾（約新台幣549萬元）、一顆肝臟要價14億盾（約新台幣320萬元）、兒童皮膚每平方英寸要價9萬1000盾（約新台幣208元）。

甚至連兒童頭皮也有在交易，要價556萬盾（約新台幣1萬2723元）。

印尼警察總部公關部門主管斯托姆普（Martinus Sitompul）表示，關於兒童器官非法買賣的情形，警方將立案調查，嚴格執法。警方已深入了解這些資料。

斯托姆普也呼籲民眾及家長保持冷靜，要持續關注兒童在社群媒體上的活動。

報導說，目前已知許多戀童癖者加入有關兒童器官買賣的國際犯罪集團，有9個國家的戀童癖者在臉書（Facebook）、WhatsApp等社群媒體上從事犯罪活動。1060322

(中央社)