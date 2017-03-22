憂川普無法貫徹施政 亞股隨美股重挫

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美國總統川普落實施政議程的能力引發疑慮，美股今天創今年來最大跌幅，亞洲股市今天早盤也出現重挫。

法新社報導，巿場憂心美國國會兩天後表決健保法案若過不了關，減稅和鬆綁法規等政策恐將跟著兵敗如山倒。

在國會針對1項關鍵的健保政策進行表決的前兩天，華爾街股巿3個主要指數全面重挫，那斯達克指數翻落1.8%跌幅最深。

歐洲股巿、日股日經指數走跌。分析師指出，油價下跌也拖累股巿。日經指數今天上午收盤重挫2.0%報19065.37點，港股恆生指數下跌1.42%報24243.37點。

川普（Donald Trump）到國會山莊（Capitol Hill）爭取黨籍議員支持他的健保法案，並警告若23日表決未能廢除並取代歐巴馬健保（Obamacare），共和黨可能會失去過半的優勢。

分析師擔心若健保法案過不了關，恐使川普其他施政議程兵敗如山倒，包括外界高度期待的減稅和鬆綁法規。

米謝特金融服務公司（Meeschaert Financial Services）的佛洛凱（Gregori Volokhine）表示，「市場走向已倒轉」，因為投資人擔心共和黨內部對川普改革的反對。

Hinsdale Associates公司投資部門主管林奇（Bill Lynch）說：「對於川普說的鬆綁法規，以及稅務改革和減稅能否付諸實踐，投資人心中似有疑慮正在蔓延。」（譯者：中央社何宏儒）1060322

(中央社)