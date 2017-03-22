蓋達精進爆裂物隱藏術 促美更新班機禁令
美國官員表示，近幾週取得的情報發現，一個蓋達組織分支正在精進將爆裂物藏在電池與電子設備電池槽的技巧，促使美國和英國禁止乘客攜帶任何大於手機的電子裝置上機艙。
美國官員告訴有線電視新聞網（CNN），當局發現阿拉伯半島蓋達組織（AQAP）正研究開發筆記型電腦等消費性電子設備的電池與電池槽這一塊。
美國官員今天告訴CNN，情報「指出恐怖團體持續鎖定商業航空業」，方法是「用各類消費品偷運爆裂設備」。
法新社報導，美國已經要求8個國家的9家航空公司在週末前通知飛美旅客，將筆記型電腦、平板電腦與攜帶式遊戲機裝入托運行李。
目前沒有美國的航空公司受到影響，不過，這項禁令衝擊到每天從阿拉伯世界最繁忙樞紐起飛的約50班航班旅客，以及最近躍升為波斯灣航空巨擘的3大航空，分別是阿聯酋航空（Emirates Airlines）、阿提哈德航空（Etihad Airways）與卡達航空（Qatar Airways）。
英國則是針對從6國啟航的直航班機發布類似命令，預料會有更多國家跟進，加拿大與法國正在考慮祭出禁令，但德國表示不會這麼做。
美國官員不願透露禁令將實施多久，不過，總部設於杜拜的阿聯酋告訴法新社，公司被告知執行到至少10月14日。
受到波及的各個機場所在政府，對此禁令的反應大致低調，阿聯酋航空隨機應變，轉而推出輕鬆廣告讚美機上娛樂強度，下的標題是：「誰需要筆記型電腦？」
不過，土耳其政府反應比較激烈，譴責這項命令並要求撤銷或降低規模。
土耳其交通部長阿斯蘭（Ahmet Arslan）告訴記者：「我們特別強調這項禁令不會嘉惠旅客，應該撤回措施或發布較不強硬的命令。」
他說：「我們已經實施所有種類的安全措施。」（譯者：中央社張曉雯）1060322
(中央社)
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