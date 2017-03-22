鴕鳥耐旱卻愛玩水 畜試所養殖發現多

農委會畜產試驗所研究國內鴕鳥產業，發現有種鳥孵化率低、雛鳥死亡率高等問題。在調整飼育過程試驗時，發現鴕鳥雖然來自較乾燥地區，卻很喜歡玩水，與一般人的印象不同。

行政院農業委員會畜產試驗所指出，鴕鳥原產於非洲草原及阿拉伯沙漠，目前的品種可分為藍頸與紅頸。野生鴕鳥平均壽命約30至40歲，人工飼養可達50至60歲。

畜試所指出，依據農委會104年度第2季農業年報資料，台灣鴕鳥場約48場，飼養1700隻左右，具有一定的發展潛力。但因產業面臨種鳥孵化率低，雛鳥死亡率高等問題，畜試所針對相關問題進行研究及輔導。

畜試所指出，畜試所花蓮種畜繁殖場於103年10月及104年5月，引進種鴕鳥及3天大的雛鳥，進行相關飼料配方試驗。希望能解決雛鴕失溫、雛鴕營養失調、種鳥繁殖率低落等飼養管理的問題，再針對鴕鳥產品如肉、蛋及皮革進行產品開發。

畜試所指出，場內的成熟公鴕鳥最近出現身體轉圈圈、腳脛及脖子紅區也顯得紅豔、偶爾跪地等情形；母鳥翅膀也有些微下垂跡象。這些行為像是鴕鳥求偶舞的開端，如果順利的話，不久的將來將會有鴕鳥新生命報到，對研究工作會有更大助益。

畜試所指出，當飼育人員在清洗禽舍或者更換飲用水時，鴕鳥們會湊近水源，玩得不亦樂乎。下雨的時候也常看到鴕鳥們在雨中或坐或閒步而行，反而不常看見牠們回到禽舍內躲雨。與既定印象中來自於沙漠氣候、耐旱耐乾渴的想法不同。1060322

(中央社)