北韓今再射導彈 韓軍方稱失敗
綜合外電報導，周三(22日)早上，北韓試圖發射這個月內第2次彈道飛彈，結果試射失敗。韓國防部今日稍早宣稱，北韓最新導彈試射失敗。同時，這也是美國新任總統川普上任以來，北韓第3次試射彈道飛彈。北韓近日密集試射飛彈，無疑是對本月稍早展開的美韓聯合軍演，展現報復和警告。
路透社引述日本共同通訊社報導，根據日本官方表示，北韓已經發射多枚飛彈，但是最終可能都試射失敗。
本月稍早，平壤向美軍日本基地發射4枚導彈，舉行軍事演練，但是導彈試射，結果失敗。北韓發射4枚平均時速約1千公里的彈道飛彈，其中3枚降落在日本海域附近。
韓國防部發言人表示，韓國和美國都非常關注北韓試射導彈，這次最新的導彈試射，結果失敗。報導並未指出進一步細節，也沒有提到此次發射的導彈類型。
美韓兩國本月展開「鷂鷹」與「關鍵決斷」聯合軍事演習，美國航母「卡爾文森號」更於月中抵達韓國釜山，加入高調軍演行列，此舉恐怕刺激到北韓領導人金正恩，試射飛彈無疑是對華盛頓和首爾展開報復和警告。
(中時電子報)
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