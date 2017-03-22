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台北變得不像台北？陳芳明：變到不認識、讓人迷失

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北車大變裝啟用近30年的台北車站，外觀拉皮整修，首度加入7色燈光照明。（圖/本報系資料照）
北車大變裝啟用近30年的台北車站，外觀拉皮整修，首度加入7色燈光照明。（圖/本報系資料照）
春運啟動 返鄉民眾湧現
台北車站及台北轉運站車潮。（圖/本報系資料照）

台北都會生活節奏快，居住人口逾270萬人，上下班人潮車流、街頭店家競爭者眾，帶動台北城市景象快速變遷。但這般景象，讓台北政大台文所教授陳芳明感嘆，台北已成他眼中「不認識」的台北，變化速度之快，令他感到「疏離」、「迷失」了。

陳芳明於臉書發文「我所不認識的台北」，短短兩段文字寫道，台北車站曾經是他最熟悉的地方；如今，從高樓玻璃窗望出去，台北車站周圍夜景遼闊、看似有點大都會格調，燈光頗像東京或香港。

然而，久居木柵的他說，台北的變化太快了，不禁自覺是鄉下人、有種「疏離」感受，感嘆自己再也趕不上都會的節奏，彷彿是域外者，一股疏離的迷失感湧上心頭，「現在我反而不認識了」。

有網友回覆，每每回到台北都感覺很疏離、故鄉變他鄉，「那股疏離感在捷運人潮中也能深深感覺到」、「再慢一點如我，已經超越鄉下人成為山頂洞人」，還有網友表示，「出國常住時竟沒有家鄉可想念，回味的不知是哪一味？」。

(中時電子報)

文章來源：陳芳明臉書全文

關鍵字：台北車站
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