監督條例聯審喬不攏 委員會停擺

立法院內政委員會今排審《兩岸協議監督條例》草案，然朝野立委針對此案是否退回院會，改由聯席委員會審查一事，毫無交集，甚至數度爆發口角。藍批綠是打假球、緩兵之計；綠則質疑國民黨召委曾銘宗龜縮、逃跑。最後，曾銘宗裁示休息，委員會目前停擺空轉。

根據民進黨團提案，有鑒於兩岸協議內容與民眾權益息息相關，社會各界期待簽署過程有充分而適當的資訊公開、國會監督及人民參與，制定兩岸訂定協議監督條例應擴大參與，特依據立法院各委員會組織法第13條規定，提請召集委員將本案提報院會決定與其他有關委員會開聯席會議共同審查，近雃確保兩岸協議符合國家最大利益及民眾福祉。

國民黨團書記長王育敏說，對於民進黨提案有點啼笑皆非，果真曾銘宗排案後，「確實是一場現形記」，此提案就是一個拖延戰術、緩兵之計，堅決反對，並舉牌高喊「民進黨打假球！不敢處理！」

民進黨團總召柯建銘也舉例，日前處理攸關長照裁員的菸酒稅法、遺贈稅法，國民黨認為應聯席，就退回院會，改交聯席委員會審查，已有前例。

民進黨立委趙天麟則回嗆，因時代力量在內政無委員，以致無法參與提案、修法，所以才要求聯席，民進黨身為執政黨「也聽進去了」，要求曾銘宗依照程序處理提案，否則就是龜縮、逃跑。

(中時)