手抖20多年憂得帕金森氏症 59歲黃仲崑已交代好後事

給人健美形象的黃仲崑，驚曝右手抖了20多年，懷疑自己跟父親一樣，得了阿茲海默症及帕金森氏症，坦言內心恐懼。(中時資料照片)

資深男星黃仲崑縱橫影視圈30多年，一直給人陽剛猛男的健美印象，如今竟驚爆懷疑自己罹患帕金森氏症和阿茲罕默症，最擔心小17歲的老婆Lulu離開他，坦言已經開始練習面對死亡的感覺，遺囑也早一步交代完畢，不希望舉辦告別式。

59歲仍滿身健壯肌肉的黃仲崑，自曝右手不自覺地抖，有20餘年，據《壹週刊》報導，他說自己看了很多醫生，都只說不正常放電，而他只能學會和病徵共處，「唱歌時麥克風都拿左手」，黃仲崑坦言「內心恐懼」，因為他的父親就是因為阿茲罕默症併發肺炎過世，生前還有帕金森氏症，他覺得自己記憶力越來越差，恐怕已經步了爸爸的後塵。

黃仲崑認為阿茲海默症沒藥醫，所以沒去看相關的醫生，只是一邊安慰自己還沒發生「大失憶」現象，一邊已跟老婆、兒子交代後事，他說：「「不要告別式，我要樹葬，我在山上有片樹林，我告訴他們我最喜歡的一顆樹，火葬後把骨灰撒在樹下」，感性表示當年沒辦法選擇怎麼來，至少能選擇怎麼離開，想法也跟瓊瑤一樣，希望不要急救，能走得有尊嚴，老婆笑他發神經，他只是深情地說：「在的時候，好好愛我就好了」。

(中時電子報)