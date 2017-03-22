公私不分？伊凡卡品牌被告 濫用白宮資源獲利

伊凡卡的個人品牌。(圖/美聯社)

自美國總統川普(Donald Trump)上任以來，第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)在白宮的重要性也越來越顯著，這都讓她的品牌媒體曝光度大增。而這也引來了其他精品服飾業的不滿，上星期加州的服飾業提起了集體訴訟，要控告伊凡卡的個人品牌利用白宮的資源與政府官員關係，來讓品牌獲利，希望透過這起「不公平競爭」的訴訟，讓伊凡卡的品牌在加州被禁止販售。

據《華盛頓郵報》報導，發起這場集體訴訟的是，一家位於加州有兩家分店的零售服飾精品商店Modern Appealing Clothing，他們在上星期向加州最高法院提出的訴訟中提到，伊凡卡和川普的顧問們利用總統相關職務來銷售伊凡卡品牌的商品，也指伊凡卡時常在出席政府公開活動時，「綑綁銷售」自己品牌的商品，直指伊凡卡品牌根本是利用「白宮的名聲及權力來獲利」。

第一千金伊凡卡。(圖/美聯社)

訴訟書中提到，川普利用推特批評下架伊凡卡品牌的百貨公司，就是該品牌利用總統特殊優勢的最佳例證。而他們也批評白宮高級顧問康威(Kellyanne Conway)，直接頂著白宮的標誌，在福斯新聞的訪問中，免費為該品牌打廣告。另外，白宮新聞秘書史派塞(Sean Spicer)也沒被放過，他也被批評利用自己的職務來給予該品牌支持。提告的公司期望透過這場訴訟尋求「結束不公平的競爭」，讓伊凡卡的品牌不能繼續在加州販售。

伊凡卡和川普。(圖/美聯社)

訴訟書也提到，自從川普參選開始，伊凡卡品牌曝光的程度暴增，而在康威免費打廣告之後，儘管各大百貨公司紛紛將該品牌下架，但相較於去年同時期，該品牌在今年一月到二月之間，銷量成長了346%。

根據哥倫比亞法律學校的教授加菲(John Coffee)分析，這場訴訟可能會利用憲法的薪酬條款(Emoluments Clause)，來支持「不公平競爭」的說法，而該條款禁止政府官員收受外國政府的金錢和禮物，但加菲也表示這條款僅適用於總統川普，但並不一定適用於沒有官職的伊凡卡。另外，這場訴訟的法定管轄權也尚未確立，因為根據商業登記紀錄顯示該公司是於2006年在德拉瓦州成立的，而這些因素都將讓這場訴訟成立的機會不大。

白宮發言人史派塞也在21日對此表示，伊凡卡並不是聯邦政府的雇員，但是她將會自願遵守所有政府官員必須遵照的道德規範。另外，白宮也在昨天證實沒有官職的伊凡卡，將在白宮西翼獲得辦公室及政府發配的手機。而伊凡卡也在日前將伊凡卡品牌的事物，轉交給了該品牌的總裁克萊姆(Abigail Klem)，但是仍保有對重大合約簽訂的否決權，因此仍還有潛在的利益衝突。

(中時電子報)