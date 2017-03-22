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公私不分？伊凡卡品牌被告 濫用白宮資源獲利

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伊凡卡的個人品牌
伊凡卡的個人品牌。(圖/美聯社)

自美國總統川普(Donald Trump)上任以來，第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)在白宮的重要性也越來越顯著，這都讓她的品牌媒體曝光度大增。而這也引來了其他精品服飾業的不滿，上星期加州的服飾業提起了集體訴訟，要控告伊凡卡的個人品牌利用白宮的資源與政府官員關係，來讓品牌獲利，希望透過這起「不公平競爭」的訴訟，讓伊凡卡的品牌在加州被禁止販售。

據《華盛頓郵報》報導，發起這場集體訴訟的是，一家位於加州有兩家分店的零售服飾精品商店Modern Appealing Clothing，他們在上星期向加州最高法院提出的訴訟中提到，伊凡卡和川普的顧問們利用總統相關職務來銷售伊凡卡品牌的商品，也指伊凡卡時常在出席政府公開活動時，「綑綁銷售」自己品牌的商品，直指伊凡卡品牌根本是利用「白宮的名聲及權力來獲利」。

伊凡卡
第一千金伊凡卡。(圖/美聯社)

訴訟書中提到，川普利用推特批評下架伊凡卡品牌的百貨公司，就是該品牌利用總統特殊優勢的最佳例證。而他們也批評白宮高級顧問康威(Kellyanne Conway)，直接頂著白宮的標誌，在福斯新聞的訪問中，免費為該品牌打廣告。另外，白宮新聞秘書史派塞(Sean Spicer)也沒被放過，他也被批評利用自己的職務來給予該品牌支持。提告的公司期望透過這場訴訟尋求「結束不公平的競爭」，讓伊凡卡的品牌不能繼續在加州販售。

伊凡卡和川普
伊凡卡和川普。(圖/美聯社)

訴訟書也提到，自從川普參選開始，伊凡卡品牌曝光的程度暴增，而在康威免費打廣告之後，儘管各大百貨公司紛紛將該品牌下架，但相較於去年同時期，該品牌在今年一月到二月之間，銷量成長了346%。

根據哥倫比亞法律學校的教授加菲(John Coffee)分析，這場訴訟可能會利用憲法的薪酬條款(Emoluments Clause)，來支持「不公平競爭」的說法，而該條款禁止政府官員收受外國政府的金錢和禮物，但加菲也表示這條款僅適用於總統川普，但並不一定適用於沒有官職的伊凡卡。另外，這場訴訟的法定管轄權也尚未確立，因為根據商業登記紀錄顯示該公司是於2006年在德拉瓦州成立的，而這些因素都將讓這場訴訟成立的機會不大。

白宮發言人史派塞也在21日對此表示，伊凡卡並不是聯邦政府的雇員，但是她將會自願遵守所有政府官員必須遵照的道德規範。另外，白宮也在昨天證實沒有官職的伊凡卡，將在白宮西翼獲得辦公室及政府發配的手機。而伊凡卡也在日前將伊凡卡品牌的事物，轉交給了該品牌的總裁克萊姆(Abigail Klem)，但是仍保有對重大合約簽訂的否決權，因此仍還有潛在的利益衝突。

(中時電子報)

文章來源：Post Politics As Ivanka Trump’s White House role expands, her company is sued for unfair competition

文章來源：Ivanka Trump firm accused of exploiting White House for profit

文章來源：California Retailer Sues Ivanka Trump’s Company For Profiting Off Political Ties

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關鍵字：白宮銷量伊凡卡川普美國總統第一千金品牌訴訟
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