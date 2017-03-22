毛小孩送主人最後一程 網友鼻酸

毛小孩很有靈性，一隻大馬的毛小孩難捨主人離世，緊跟著長達3公里送葬隊伍，直到主人下葬仍不肯離去。這段毛小孩送主人最後一程的畫面被貼上網路，讓網友超鼻酸。

大馬社群網路「CARI」報導，大馬丁加奴州（Terengganu）最近發生一起令人超鼻酸的毛小孩故事。這隻白褐色斑點的狗狗全程參與了主人的葬禮，從網友貼文影片中，牠一直默默尾隨著送葬隊伍，路程長達3公里。

報導說，當主人棺木要下葬之際，這隻和主人有深厚情誼的毛小孩，始終都不肯離去。

這段毛小孩送主人最後一程的畫面被貼上網路，隨即獲網友轉貼按讚，認為這個毛小孩好忠心，也有網友說毛小孩的靈性很高，讓人超鼻酸。1060322

(中央社)