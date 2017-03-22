越航空管制員上班打瞌睡 2班機無法起降
越南日前發生一起威脅飛安的罕見事故，1名航空管制員在上班時間打瞌睡，導致2架飛機無法準時起飛和降落，當局對此展開調查並懲處相關人員。
越南媒體今天報導，這起事故9日發生在海防市（Hai Phong）吉碑國際機場（Cat Bi）。
報導說，越捷航空公司（VietJet Air）從海防飛往南韓首爾的VJ921班機預定晚上11時45分起飛，機長共29次與機場航空管制塔聯繫，但直到11時41分才獲得航空管制員回覆，班機因故延誤起飛。
此外，越捷航空公司從胡志明市飛往海防的VJ292班機預定晚上11時30分在吉碑國際機場降落，但是機長共10次與塔台聯絡不上，只好在空中盤旋等待，直到11時39分才獲得回覆，班機因而延誤降落。
報導引述越南航空局等相關部門指出，這是嚴重威脅飛安的事故，對此展開調查。根據調查，當天2名航空管制員排上夜班，但是1人從晚上9時40分到隔天凌晨5時40分不在班，另1人則在崗位上打瞌睡，導致2架班機機長聯絡不上。
據報導，越南航空局已針對吉碑國際機場航空管制台台長與上述2名管制員採取停職和罰款等處分措施。1060322
(中央社)
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