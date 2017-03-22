大甲媽祖將起駕 氣象局提供天氣服務

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3月「瘋媽祖」，中央氣象局今天表示，為讓民眾歡喜進香，今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境期間將提供「預約氣象」及即時天氣、簡訊等氣象資訊服務。

大甲鎮瀾宮媽祖將在24日起駕，配合全台最大的宗教盛事，氣象局宣布，將和大甲鎮瀾宮5度合作，24日當天將派資深預報員到鎮瀾宮現場報導進香活動的天氣狀況。

中央氣象局說明，大甲媽祖遶境期間，將沿途設置觀測天氣展示車及電子資訊看板，顯示即時氣象觀測資料，一旦即將發生劇烈天氣，將以簡訊立即通知鎮瀾宮服務團隊，同時在氣象服務站以跑馬燈方式提醒信眾。

氣象局表示，這項服務已經邁入第5年，民眾可以透過氣象局預約氣象服務，在7天前掌握沿途天氣預報。1060322

(中央社)