世越號沉沒近3年 試行打撈出水

我要評比

南韓海洋水產部今天表示，沉沒海底的「世越號」（Sewol）客輪的試驗打撈工作今天上午10時啟動，尚不清楚試撈所需時間，將依據結果決定是否正式打撈。

穿梭仁川與濟州島之間的客輪「世越號」，於2014年4月16日沉沒於南韓西南方海域，造成參加濟州島畢業旅行的檀園高中應屆畢業生等304人喪身大海。

南韓聯合新聞通訊社指出，據海洋水產部透露，試撈作業是將沉船抬高1到2公尺，檢驗打撈工作在技術上是否可行。

南韓海洋水產部原計劃19日試撈，但因連接沉船和停在其兩側的2艘駁船的打撈繩索打結而作罷。隨後兩天預報沉船海域浪高1.7公尺，不符試撈和打撈所需浪高1公尺、風速10米/秒的條件，因此擱置至今。

正式打撈耗時3天，全程要有好天氣。如果24日前氣象條件良好，而且試撈順利，有望立即啟動打撈，將沉船抬到距海平面13公尺高度。1060322

(中央社)