慘！一次診斷兩種病都難治 醫指這兩種兄弟病
南投77歲男子食慾不振加上久咳不癒，醫師發現Ｘ光片右上葉有陰影，懷疑是肺結核，轉到台中中國醫藥大學附設醫院診斷，竟然是肺結核加肺癌三期；醫師指出，根據統計肺結核病人是肺癌高風險群，籲慢性咳嗽超過三個月，快就醫、不要拖。
中國附醫肺癌中心醫師余養豪指出，3月24日是世界防治結核病日，根據台灣健保資料庫，長期追蹤結核病患發現，該族群的肺癌發生率為非結核病患的3.3倍；結核病患本身如有慢性阻塞性肺病，則肺癌風險上升到6.2倍；如果該病患又同時罹患有吸菸相關的癌症，那麼得到肺癌的風險將高達15倍。
這名肺結核個案咳嗽六個月，食欲不振，經中國附醫切片檢查後，病理確認為鱗狀上皮肺癌，目前積極治療中。
余養豪指出，由於肺結核會造成慢性發炎，如不治療會成為肺癌的高風險群；他也說早期的肺結核病人根本沒有什麼症狀，也不會不舒服，所以很容易忽略而延誤病情，到症狀出現，如咳嗽、吐痰、食慾不振、體重減輕、夜間盜汗、咳血等時，可能已經是中度或重度肺結核了。
由於大多沒有早期症狀，要知道有沒有肺結核病，只能依賴胸部Ｘ光檢查和驗痰，如痰中有結核桿菌，表示是具有傳染性的開放性結核病人。
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(中時)
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