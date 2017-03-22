周比蒼不聞不問 遊覽車司機家屬轟敗類

國道翻車事故罹難司機康育薰家屬今出面控訴，蝶花花旅行社至今對家屬不聞不聞，還把責任全推給司機，痛批負責人周比蒼是旅遊業的敗類。（陳燕珩攝）

國道翻車事故罹難司機康育薰家屬今出面控訴，蝶花花旅行社至今對家屬不聞不聞，還把責任全推給司機，痛批負責人周比蒼是旅遊業的敗類。（陳燕珩攝）

國道五號翻車事發1個多月，今上午司機康育薰家屬出面淚訴，蝶戀花負責人周比蒼讓司機連續超時工作14天，引發悲劇後，至今卻不聞不聞，北市勞動局本月已發文給旅行社，要求給付康姓司機職業災害補償243萬元，這周就是截止日，周卻完全沒回應，氣得家屬痛批，周根本是旅遊界的「敗類」。

北市議員張茂楠今陪同康育薰妻子、女兒和三姊召開記者會，他指出，康育薰事發前連續工作14天，每天工時14到16小時，過勞執行業務，身體當然負荷不了，但車禍後旅行社卻說「人為財死」，把責任全推給司機，根本是「過勞換絕情」，上周他致電周比蒼，詢問如何撫卹家屬，對方卻掛他電話。

康太太落淚表示，先生已走了一個多月，蝶戀花從來沒有關心慰問家屬，置孤兒寡母於死地，請周比蒼父子拿出良心；司機女兒則哽咽說，她每天晚上抱著爸爸照片痛哭，但爸爸永遠回不來，蝶戀花負責人卻能安然無事過活，把責任都推給爸爸，真的很沒良心，她只希望能還爸爸一個公道。

康姓司機三姊怒斥，周比蒼事發後惡意脫產，把錯全推給司機，罪大惡極，根本是「旅遊業的人渣敗類」，這一個多月裡，蝶戀花完全沒跟家屬聯絡，友力通運曾拿不合理的和解書騙家屬簽字，說要給400萬和解金，還威脅不簽就拿不到職災給付，但家屬認為與司機有僱傭關係的是蝶戀花，因此拒絕拿友力的和解金。

北市勞動局專員康水順表示，與司機有勞雇關係的是蝶戀花旅行社，事發後到場勞檢，發現很多連續排班情形，雇主也一直規避責任，日前以重罰110萬。該案也已被認定構成職業災害，有經勞動部確認，3月9日已發文，要求蝶戀花依法在14天內支付職災補償，到期日就在這周。

康水順說，依勞基法職災給付標準，依照康姓司機日薪1800元、月薪5萬4000元計算，死亡補償40個月加上喪葬補償5個月，共計需付243萬元，另外家屬還可根據民事部分要求額外賠償。職災給付部分，若蝶戀花未在期限內給付，最高可處100萬元罰鍰，得連續開罰。

張茂楠現場致電周比蒼，他僅表示會派人回電，隨即掛掉電話，對職災給付隻字未提；記者會後與周比蒼聯繫，他則說，職災給付正在處理中，還不能回答，但該付的當然會付，「難道我跑得掉？」

(中時)