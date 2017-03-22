瞎貓碰到死老鼠 立委要求機師全面酒測

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遠東航空機師日前執勤前被抽測出酒測超標4倍，遭公司停飛且開除，多名立委上午在立法院交通委員會質詢時指出，遊覽車駕駛上路前都是全面酒測，機師的責任更重大，卻只有抽測3成，要求民航局全面落實，綠委鄭寶清直言這次是瞎貓碰到死老鼠，飛安不能只靠運氣。

立委趙正宇表示，曾聽過國外受訓機師結訓時喝了酒，航空公司得知後，仍把人開除，目前國內遊覽車司機上車前都要酒測，機師卻是抽測，且不定期，要求交通部訂出更嚴格要求，正副機師開飛機前，應全面酒測。

民航局長林國顯表示，航空器使用的執勤期間，都不能受藥物和酒精影響，101年德安航空曾有一名機師因此停飛3個月，遠航這名機師則遭停飛且被開除，目前國籍航空平均抽測3成，外籍航空抽測率5％至10％。

林國顯強調，航空器使用人要確保機師和機組員，受到全時間的監控，包括報到時，簽派員給任務時就要看他適不適合執勤，組員間也要互相觀察監控，層層把關。

立委李昆澤指出，遠航MD-80機隊，機齡最高26年、平均機齡超過22年，有多具發動機使用效期僅剩數百次起降次數，發動機部分零件更面臨停產，在硬體條件落後下，又發生人為管理缺失，情況令人擔憂。

交通部長賀陳旦表示，遠航機師狀況確實讓人擔心，將嚴格審查遠航飛機狀況，不然會對遠航採取更嚴厲處分。林國顯說，遠航管理缺失若未改善，可要求部分或全航線停飛，甚至撤銷營業執照。

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(中時)