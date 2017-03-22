NBA》兄弟鬩牆哥哥擊敗老弟 勇士強摘5連勝

勇士與小牛的交戰中，哥哥史提芬柯瑞擊敗弟弟塞斯柯瑞，幫助球隊輕鬆拿下5連勝。(美聯社資料照)

史提芬柯瑞22日率領勇士112比87輕鬆擊敗老弟賽斯柯瑞所屬的小牛，輕鬆摘下5連勝，取得對戰6連勝。

國際賭盤賽前不看好勇士能擊敗小牛，讓分盤僅開出4.5分，比賽開打初期也確實如此，小牛首節飆進6顆三分球，轟得勇士昏頭轉向，可惜只領先2分，次節小牛球員找不到籃框，勇士在史提芬和克雷湯普生的反擊下打出34比20攻勢，一舉逆轉超前，甚至在打完三節取得20分優勢，最終以26分之差大勝。

史提芬柯瑞沒讓老弟太難看，小試身手14投7中攻下17分，克雷湯普生23分外帶5記三分球，替補小將克拉克貢獻18分，麥克考10分。

只打一節好球的小牛，諾威茲基16分、9籃板，費瑞爾12分，先發控衛塞斯柯瑞10分、4助攻，從七六人轉隊過來的諾爾14分、7籃板。

(中時電子報)