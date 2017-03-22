NBA》兄弟鬩牆哥哥擊敗老弟 勇士強摘5連勝
史提芬柯瑞22日率領勇士112比87輕鬆擊敗老弟賽斯柯瑞所屬的小牛，輕鬆摘下5連勝，取得對戰6連勝。
國際賭盤賽前不看好勇士能擊敗小牛，讓分盤僅開出4.5分，比賽開打初期也確實如此，小牛首節飆進6顆三分球，轟得勇士昏頭轉向，可惜只領先2分，次節小牛球員找不到籃框，勇士在史提芬和克雷湯普生的反擊下打出34比20攻勢，一舉逆轉超前，甚至在打完三節取得20分優勢，最終以26分之差大勝。
史提芬柯瑞沒讓老弟太難看，小試身手14投7中攻下17分，克雷湯普生23分外帶5記三分球，替補小將克拉克貢獻18分，麥克考10分。
只打一節好球的小牛，諾威茲基16分、9籃板，費瑞爾12分，先發控衛塞斯柯瑞10分、4助攻，從七六人轉隊過來的諾爾14分、7籃板。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。