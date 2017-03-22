苦中作樂？美軍巡航東海 艦上打高爾夫

美國陸戰隊在軍艦上練習高爾夫球。(圖/美國軍網)

美國海軍LPD20格林灣號船塢登陸艦近期在東海航行，LHD6「好人理查德」號兩棲登陸艦也在航行之列。或許因為搭船的時間太長，頗為苦悶，LPD20艦上的海軍陸戰隊員以打高爾夫球為樂。

在軍艦上打高球也有一個好處，就是不用擔心場地侷限問題，一望無際的大海都是你的球場！

(中時電子報)