活動宣傳海報仿A片挨批 台大雄友會道歉

台大雄友會因活動宣傳照內容模仿A片，遭網友批評「將性暴力當娛樂」，雄友會今天刪文並發出道歉聲明，承諾取消該爭議活動，未來將加強宣導性平議題。

台灣大學高雄地區校友會將於3月27日舉行雄友之夜活動，主題為「北上夜車」，但昨天發出的宣傳照和文案主題，因內容模仿A片封面、劇情，遭網友批評「將性暴力當娛樂」，台大雄友會緊急刪文，並陸續發出2篇道歉聲明。

台大雄友會聲明指出，對於宣傳照及文案內容造成的社會傷害，再一次鄭重道歉，當初以色情相關、影射強暴的形式發表，沒有好好思考可能造成的傷害，將性暴力、性霸凌等傷害行為作為宣傳手段，是非常錯誤的舉動，「無知是最大的惡意與傷害」，可能也會加深大眾的錯誤認知、鞏固強暴文化，「沒考慮到這點，是我們非常嚴重的錯誤。」

聲明也提到，關於搞笑舞表演，負責人提出想法後，經宣傳部拍攝照片及撰寫文案，與負責人確認後即排進發文排程，當初提出以仿A片的形式、重現強暴犯罪情節此類不當手法當賣點宣傳，沒有在審核程序被擋下，是所有負責人的錯誤，雖然照片是在全體表演者同意下拍攝，但方式仍然相當不當，不該以戲謔方式重現強暴情節。

對於全體人員的疏失，造成社會深刻的傷害，台大雄友也再一次表達萬分歉意，對於犯下的錯誤，雖已無法彌補殘忍的傷害，但希望有改正自己的機會，因此承諾此次雄夜原定的搞笑舞表演將會取消，並承諾相關人員必須聽取性別相關課程，且未來將加強宣導對性別平等的議題，對於犯下的錯誤，也會深刻反省及改進。1060322

(中央社)