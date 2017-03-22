尼加拉瓜去年僑匯成長5.9%
根據官方統計，去年全年，尼加拉瓜的海外僑匯收入總額達到12億6410萬美元，比2015年的11億9340萬美元，成長了5.9%。
尼加拉瓜中央銀行在2016年第四季僑匯報告中指出，尼國2016年僑匯的流入趨勢與過去數年一致。
由4個國家匯回的僑匯就占了尼加拉瓜總僑匯收入的91.1%，其中，美國匯款占54.6%，哥斯大黎加占21.4%、西班牙8.9%以及巴拿馬6.1%。
根據報告，去年來自美國的僑匯總額為6億9010萬美元，比2015年的6億6650萬美元，成長了3.5%，央行說明，這是因為去年美國西裔人口的失業率減少了0.8%所致。
報告中指出，僑匯已是尼加拉瓜外匯的主要來源之一，直接影響到尼國家戶的消費能力和國家的經濟發展。1060322
(中央社)
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