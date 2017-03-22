中東政要來訪 陸媒：北京完善一帶一路

我要評比

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼和以色列總理尼坦雅胡最近先後訪問中國大陸，有大陸媒體分析指出，這些訪問說明北京正在完善「一帶一路」的戰略布局。

新浪網今天轉述分析文章指出，沙爾曼和尼坦雅胡是中東「史上（出訪大陸）最強」的代表團。

文章指出，沙爾曼訪陸期間簽署了中沙包括油氣、核能和航太等領域價值650億美元的合作大單，這一數字甚至超過了2016年的中沙貿易總額。

至於尼坦雅胡率領的代表團，眼下正在大陸訪問，代表團同行的人員除了5位內閣部長，還有由約90名各領域商界人士組成的商務代表團。

文章表示，沙烏地阿拉伯、以色列都是美國在中東的重要盟友，沙爾曼更是今年來首位訪問大陸的中東國家領袖。

也因此，兩位中東的重量級政要相繼來訪，無疑讓人好奇其中蘊含的深意，其中有外國媒體認為，大陸「熱心中東事務」。

但文章表示，與其說大陸「熱心中東事務」，不如說是大陸在完善「一帶一路」戰略布局。

文章指出，沙國近年來正在實行一個國家經濟多元化計畫，以減少對於石油經濟的倚賴，而來自大陸的投資無疑是沙國當前需要的。

而沙國所在的阿拉伯半島是陸上、海上絲綢之路的交匯地帶，獨特的地理位置，也決定了其「一帶一路」合作夥伴的重要地位。

至於以色列，文章指出，它是「一帶一路」沿線上的重要國家，也是大陸在中東地區主要的經貿合作夥伴之一。

而在這次訪問中，以色列官員表示，以色列願意發揮自己與中亞地區諸多國家之間關係友好的優勢，為「一帶一路」倡議的落實提供支援。1060322

(中央社)