防恐攻 6國家飛英班機禁隨身帶筆電
為防止新一波蓋達恐怖攻擊威脅，英國政府近期將宣布，部分中東和北非國家飛往英國的班機，將禁止把筆電、平板等電子裝置隨身帶上機。
根據「電訊報」報導， 新禁令將規定，從土耳其、黎巴嫩、約旦、埃及、突尼西亞，以及沙烏地阿拉伯飛往英國的班機，必須把電子裝置放入托運行李，儘管如此做可能造成物品失竊或在搬運中損壞。
美國稍早也公布新規定，但限制範圍更廣，達到8國，包括約旦、埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、摩洛哥以及卡達。
根據英國最新規定，任何長度超過6.3吋、寬度超過3.6吋、厚度超過0.6吋的電子裝置都禁止隨身攜帶。iPhone 7勉強符合規定，但iPad Mini 4，以及iPad Pro都超出規定，必須托運。 英國運輸大臣葛瑞林（Chris Grayling）表示，政府目前尚未建議民眾不要赴前述國家旅遊。他表示，「商務仍保持開放，民眾只要遵守安全規定，仍可飛往這些國家。」
然而，電子專家對此抱持質疑態度，加州大學柏克萊分校教授魏佛（Nicholas Weaver）接受「衛報」訪問表示，「如果你認為有恐怖分子要用筆電製造炸彈，那麼就算是在托運機艙也可以引爆。如果擔心的是駭客攻擊，手機的功能和電腦也沒兩樣。」
去年有1架自東非索馬利亞首都摩加迪休起飛的班機，起飛後突然起火爆炸，造成右側機身破大洞，但好險飛機的高度仍可安全迫降，後來發現原因是筆電炸彈。1060322
(中央社)
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