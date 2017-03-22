櫻桃小丸子30週年紀念路跑 分享影片 神秘好禮等你抽
今夏最受矚目的FUN RUN活動！【櫻桃小丸子30週年紀念路跑】，將於6月10日移師豔陽高照的港都舉辦，全程5K不計名次。年滿五歲即可參加。報名已進入最後倒數，各位熱愛櫻桃小丸子的民眾們別再猶豫，請即刻前往伊貝特報名網進行報名吧！
主辦單位於粉絲專頁所舉辦【分享貼文即可抽路跑名額】活動已結束。並已抽出5位幸運得主，每位皆可獲得1個路跑名額，得獎名單已於粉絲專頁公布。第一波活動沒抽到名額的民眾們也千萬別失望！主辦單位為了讓更多民眾能一起同樂，正於粉絲專頁舉辦第二波活動【分享影片 神秘好禮等你抽】。活動期間將影片公開分享到自己的FB頁面，就有機會抽到精美禮物！3月30日將隨機選出5名幸運粉絲可得到神秘精美好禮。身為丸粉的您們怎麼能錯過呢？熱愛運動與喜愛櫻桃小丸子的你們，6月10日夢時代時代廣場等你一起開跑！最新活動消息請於臉書搜尋：「櫻桃小丸子30週年紀念路跑」。
路跑時間：2017年6月10日 星期六
報名期間：3月1日至3月31日
報名網站：伊貝特報名網
路跑地點：高雄夢時代 時代廣場
(中時電子報)
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