警匪追逐 公寓外上演「刺客教條」

宜蘭礁溪警方昨(21日)查緝蔡姓毒販，遭蔡嫌開車衝撞，首當其衝的小隊長憑藉過去足球國手的體能，及時閃開。儘管警方連開8槍制止，仍被蔡嫌逃脫。不過，警方隨後到蔡嫌租屋處攻堅，遭撞小隊長與其他警員翻越圍牆，蔡嫌從五樓爬窗至四樓，並在各樓層外牆逃竄，最後在二樓女兒牆被拉下，逮捕到案，警方今(22日)對外說明案情。

第一波圍捕過程時，礁溪偵查隊以警車阻擋蔡嫌去路，但是蔡嫌死命向前衝撞，站在蔡嫌車頭前方的小隊長許賜耀，首當其衝。幸好，從警已26年的許賜耀，高中時期曾經獲選為足球國手，體能仍維持不錯狀態，順著車輛衝勢，倒地翻滾一圈卸去衝擊力道，逃過一劫。

「可惜！沒趴上引擎蓋。」許賜耀事後表示，事發當時一心逮人，見到車輛衝過來，原本計畫可以趴上引擎蓋，再拔槍威嚇蔡嫌，希望阻止車輛繼續衝撞。不過，衝擊力道過於突然，只好採取守勢，以柔道「護身倒法」卸去衝勢。

其他員警見狀，紛紛開槍射擊蔡嫌輪胎，現場共開8槍仍被蔡嫌逃逸。警方研判，蔡嫌應會返回租屋處躲藏，再次集結蔡嫌5樓住處強行攻堅，屋內蔡嫌直接翻窗脫逃，不斷在公寓外牆各樓層女兒牆跳躍，宛如電玩《刺客教條》的危險飛越穿梭高樓的動作，幸好有其他住戶高喊「歹徒在這裡！」讓警方得以聽音辨位，最後在2樓女兒牆將準備再次跳躍兔脫的蔡嫌拉下牆，這才結束驚心動魄的警匪追逐。

警方搜出毒品數克，訊後將蔡嫌依照違反《毒品危害防制條例》、《刑法》妨害公務等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

(中時)