男子疑遭設局 酒店赴約遭海扁

被打的王姓男子(黑衣者)由警方陪同就醫。(胡欣男翻攝)

23歲王姓男子今天凌晨趕赴友人邀約，至台北市農安街的酒店喝酒，他到場發現除友人外還有其他不認識的人，且氣氛緊張，藉口先離開，在門口撘上計程車後，卻被從包廂尾隨而上的數名男子拖下車圍毆，甚至被對方拿花盆砸。警方獲報到場，動手毆打的眾人一哄而散，男子身上多處擦傷，送醫包紮並無大礙。

警方初步了解，王姓男子疑似被友人懷疑「手腳不乾淨」偷竊，刻意約他到酒店談判，他藉故先離開，仍被眾人從車上拖下來海扁一頓。

王姓男子向警方表示不願提告，但警方仍調閱監視畫面，將傳喚動手滋事的數名男子，釐清案情。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)