立院審協議監督條例 民團場外表達訴求
立法院內政委員會今天排審兩岸協議監督條例，立法院外也有經濟民主連合、社民黨等團體到場表達意見，並各自提出對監督條例的訴求與主張。
立法院內政委員會今、明2天排定審查兩岸訂定協議監督條例草案等案，場內程序發言不斷，場外也有民間團體來表達訴求。
經濟民主連合召集人賴中強表示，民進黨團版本的監督條例有多項缺失，包括不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應、要民間諮詢會議，落實公民參與、不要張慶忠式備查，要完整國會監督、不要主權談判，要捍衛民主自決、不要一國兩區，台灣不是地區等6項。
他說，法案名稱建議應從「兩岸訂定協議監督條例」，修正為「對中協議監督條例」或「台海雙邊協議監督條例」。
社民黨召集人范雲說，民進黨版的監督條例中，沒有將備查轉為審查的機制，產業衝擊等各個層面的評估將被忽略。
她說，審議或審查的主動權應該在立法院手上，中國與台灣間的協議，應一律交送立法院審議，經委員會審議後可視情況，送院會二讀或轉為備查案送院會存查。
范雲表示，2014年民進黨團曾提出台灣與中國締結協議處理草案，就主張涉及國防、外交及經濟上利益的國家重大事項，須強制送交公投複決，也應留下。
2場活動都在立法院群賢樓外舉行，過程平和。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。