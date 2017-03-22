立院審協議監督條例 民團場外表達訴求

我要評比

立法院內政委員會今天排審兩岸協議監督條例，立法院外也有經濟民主連合、社民黨等團體到場表達意見，並各自提出對監督條例的訴求與主張。

立法院內政委員會今、明2天排定審查兩岸訂定協議監督條例草案等案，場內程序發言不斷，場外也有民間團體來表達訴求。

經濟民主連合召集人賴中強表示，民進黨團版本的監督條例有多項缺失，包括不要服貿作文比賽，要落實衝擊因應、要民間諮詢會議，落實公民參與、不要張慶忠式備查，要完整國會監督、不要主權談判，要捍衛民主自決、不要一國兩區，台灣不是地區等6項。

他說，法案名稱建議應從「兩岸訂定協議監督條例」，修正為「對中協議監督條例」或「台海雙邊協議監督條例」。

社民黨召集人范雲說，民進黨版的監督條例中，沒有將備查轉為審查的機制，產業衝擊等各個層面的評估將被忽略。

她說，審議或審查的主動權應該在立法院手上，中國與台灣間的協議，應一律交送立法院審議，經委員會審議後可視情況，送院會二讀或轉為備查案送院會存查。

范雲表示，2014年民進黨團曾提出台灣與中國締結協議處理草案，就主張涉及國防、外交及經濟上利益的國家重大事項，須強制送交公投複決，也應留下。

2場活動都在立法院群賢樓外舉行，過程平和。1060322

(中央社)