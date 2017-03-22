北韓官媒發布 下月舉行最高人民會議

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在核武化的北韓近期連串飛彈試射加劇區域緊張之際，北韓官方媒體今天報導，北韓下月將舉行罕見的最高人民會議。

法新社報導，北韓的立法機構1年僅召開1到2次會，大多是為期1天的議期，為預算或執政的勞動黨所需的決定當橡皮圖章。

北韓官方中央通信社（KCNA）報導說：「第13屆最高人民會議第5次會議，將於4月11日在平壤舉行。」

前次會議是去年6月召開，當時北韓領導人金正恩被選為最高執政委員會的新任主席，強化他在國家政策各方面的絕對控制。

一如往例，北韓官媒未交代包括會議議程在內的其他細節。這類會議被觀察家密切關注，緊盯任何經濟政策變動或高層官員洗牌。1060322

(中央社)