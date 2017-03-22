冒用茄子蛋詐領補助 文化部：檢討調整

有料音樂被爆出冒用茄子蛋樂團名義詐領文化部補助，立委黃國書今天要求文化部1個月內提出報告。文化部影視及流行音樂產業局副局長許淑萍說，會檢討與作必要調整。

樂團茄子蛋日前在臉書上指出，有料音樂下載樂團放在網路上的Demo申請文化部補助，文化部昨天發布新聞稿表示，有料音樂所送結案資料內容確有涉及不實情事，要追回補助金。

民進黨立委黃國書上午召開記者會提出兩點質疑，這起詐領補助案疑似內神通外鬼非個案，因茄子蛋樂團發現Demo遭冒用後隨即向文化部詢問，卻遭造假資料廠商來電威脅，創作權益無法受到保障，還要承擔舉發後的壓力，要求文化部徹底清查有無人謀不臧，政府補助不能淪為造假廠商的提款機。

其次，黃國書說，文化部影視局每年有新台幣17億元的影視產業補助，有料音樂與文化部合作密切，負責人祝驪雯同時也是台北流行音樂中心諮詢委員之一，諮詢委員可推選北流主任主導未來北流主任運作，包含人事與採購等30億元以上預算。

黃國書提3點訴求，文化部與有料音樂相關合作案件，及這次案件同一計畫的其他申請一併重新檢視；查察文化部影視音局相關業務組長級以下人員是否人謀不臧；建立旋轉門與廠商汰劣機制，重新檢討相關廠商身兼文化部聘任委員是否合適，1個月內提出檢討報告。

文化部影視及流行音樂產業局副局長許淑萍說，經調查後，發現有料音樂公司確實涉及虛偽不實，接下來將根據相關事實進行行政處分後，再依據補助要點、契約規定，做後續處理。

外界對核准補助作業過程的質疑，許淑萍說，會做相關檢討與必要調整，會確實審核各項合作、執行成果；也會就計畫執行內容，做不定期實際查核；希望補助案補助過程更昭公信。

至於涉及著作權與否，許淑萍說，涉及權利人的主張，視業界是否提出相關權利主張，文化部會依法協助，也會與經濟部智慧財產局共同合作更保護著作權。

經濟部智慧財產局著作權組副組長洪盛毅說，如果有料公司將茄子蛋的創作拿去製作CD在網路發行，又沒有得到著作權人的同意，確實有侵害著作權的問題，但本案爭點是利用茄子蛋名義申請補助，屬於虛偽不實冒名申請補助，有無侵害著作權還要進一步了解。1060322

(中央社)