瘦！110公斤男減肥成功 恢復健康

一度胖到110公斤的吳先生，28歲便有三高疾病，減重成功後，血壓、血糖和血脂都恢復正常。（臺安醫院提供）

吳先生一度胖到110公斤，靠手術瘦了近30公斤。（倪浩倫攝）

小時候胖胖很可愛，大了胖胖當心三高超標。31歲的吳先生，自小學五年級便「肉肉的」，畢業後體重更是居高不下，一度飆破110公斤，年紀輕輕血壓、血糖和血脂都超標，樓梯爬一層就會喘。醫師表示，年輕人趁早減重可恢復「解除三高」，若置之不理恐惡化到「吃一輩子的藥」。

根據衛福部國健署調查，我國成人體重過重及肥胖盛行率達43％，兩者比率皆居亞洲第一。收治上述病例的臺安醫院外科部主任糠榮誠補充，包括惡性腫瘤、心臟疾病等國人10大死因，均和肥胖有關，和現代國人吃的多、動的少有很大的關係。

吳先生畢業後投入貨運業，因為工作辛勞，「總是靠吃東西、喝含糖飲提神」，3年前發現血壓、血糖和血脂都超標，爬一層樓梯就會喘、膝蓋痛，BMI已達「嚴重肥胖」的35，儘管一度想靠運動和少吃來減肥，卻因意志力不夠而愈減愈肥；吳先生說，有次看到藝人白雲減重成功，所以下定決心前往減重中心，在接受胃袖狀切除手術後，最輕瘦到75公斤，外表有型也交到女友，2年來體重皆維持在80公斤上下，三高症狀也解除。

糠榮誠說，因肥胖造成的三高問題，若趁年輕「處理」，有機會完全根治，否則拖久了就得和疾病共存一輩子。他補充，胃袖狀切除手術是切除一部分的胃，不僅能降低患者食量，也因減少了胃泌素的分泌，讓身體不易「動不動就覺得餓」。

目前減重手術規定，患者年齡在18~55歲、無內分泌系統問題，BMI大於40、或BMI大於35但有肥胖相關合併症，曾接受相關治療超過半年失敗者等，符合條件者得以接受健保給付；若BMI僅大於等於30，則需自費。

據統計，減重手術2年後減掉超重的比率，胃袖狀切除為60~70％，胃繞道70~80％，胃束帶50~60％，不須手術、單靠胃鏡放入的胃內水球則為10~15％。臺安醫院營養師劉怡里表示，病人接受手術後，食量雖然變小，但卻用高熱量的甜點取代正餐，導致減肥效果打折扣，「仍需搭配均衡飲食和運動，才能一輩子維持正常體重」。

(中時)