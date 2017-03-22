3月22日中視午間新聞搶先看

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烏日民宅塑膠廠火警 一家四口不幸喪命

台中市烏日區清晨4點多，一處的家庭式工廠驚傳火警，消防隊到場緊急搶救，一家四口三大一小，疑似在睡夢中被濃煙嗆倒，都沒有人逃生。4個人不幸喪命。

妹癌惡化 溫翠蘋轟廠商誘買百萬商品無效

溫翠蘋的么妹Jessica罹患乳癌，去年9月返台治療，陸續花了約100萬元，向經銷代理商購買和服用宣稱可讓癌細胞變良性的睡蓮商品，但最近Jessica乳癌急速惡化，溫翠蘋指控廠商詐騙

陸資百億狂買大同股票 套利近20億元

就在大同經營權大戰一觸即發之際，調查局最近接獲檢舉，從去年9月一直到今年3月，由永豐及兆豐銀行保管的外資專戶，匯了近百億元進入台灣，狂買大同股票，大同股價從約5元一路炒到約20元。套利近20億元。

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(中時電子報)