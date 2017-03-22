NBA》公牛與活塞落敗 塞爾提克進季後賽

隨著公牛與活塞同日落敗，由艾塞亞湯瑪斯(右)領軍的塞爾提克得以成為本季第5支取得季後賽門票的球隊。(美聯社資料照)

雖然熱火在主場擊敗太陽，但公牛與活塞同日落敗，讓沒有出賽的塞爾提克得以繼勇士、馬刺、火箭與騎士之後，第五支提前取得季後賽門票球隊。

目前在東區爭奪老八的3支球隊22日都有比賽，熱火112比97輕取太陽，從原本的第9爬升到第7席位，而原本的老7公鹿被擠到第8。

至於本來的第8活塞在籃網布魯克羅培茲的壓哨絕殺球中96比98飲恨落敗，名次跌到第9；公牛則在亂鬥中羅賓羅培茲與米洛提奇被驅逐出場，後續還有可能面臨禁賽和罰款，公牛也在延長賽中120比122慘遭暴龍逆襲落敗，東區排名後退至第10。

「綠衫軍」22日雖然沒有出賽，但依舊關心著這3場比賽的勝負，而最有利的情況終於出現，連續3年、10年內9次取得季後賽門票，目前45勝26敗，只落後龍頭騎士2場勝差，隨時都有可能篡位取得代之。

(中時電子報)