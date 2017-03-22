兩岸協議監督條例聯席審查？ 朝野協商破裂
立法院內政委員會今（22）、明（23）兩天排定審查兩岸協議監督條例草案，行政院陸委會主委張小月在會議開始前表示，監督條例主要是規範未來兩岸如有協議要簽署，需要遵循的準則，政府也同意要有人民參與、國會監督、公開透明的機制，「這是對未來遊戲規則的建立」。
進行程序發言時，朝野輪番上陣隔空交火，時代力量提出內政、經濟及外交國防聯席審查；民進黨團同意，提案由召委退回全院委員會，改交由聯席委員會審查，國民黨則堅持反對，質疑民進黨根本就是打假球，雙方協商破裂。
另外，日前傳中華民國對外貿易協會舉辦的名產展被陸方撤掉，損失上百億元，對此張小月表示，了解後再做說明。
而對於將來台灣在大陸的展覽是否容易被取消，張小月指出，兩岸經貿以往是互補較多，但隨著全球經濟情勢變遷，變成競爭局面比較多。
張小月表示，台灣面對新情勢，會持續掌握大陸市場，也不會忽略其他新興市場，掌握新局勢以擬定最適合台灣經濟發展的新政策。
(工商)
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