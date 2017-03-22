嘉縣又傳禽流感？防疫單位不願證實

繼2月26日後，嘉縣禽流感疫情已沉寂多日，今(22)日上午驚傳六腳鄉一處禽流感疑似染疫，目前防疫人員已前往撲殺，不過嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖態度保守，僅透露因通報狀況異常，先採取預防性撲殺，尚無法證實是不是禽流感，也不願透露禽種，表示要向中央報告溝通後，才會對外公布正確訊息。

(中時)