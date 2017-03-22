3名吸毒成癮男女藏身公墓吸毒仍被警方逮獲

3男女藏身覆鼎金公墓一處工寮吸毒以為安全 仍遭員警查緝逮捕(林雅惠翻攝)

毒蟲公墓吸毒，遭員警逮獲！高市仁武分局澄觀派出所接獲線報，指三民區覆鼎金公墓上，長期有毒品人口在此聚集疑似毒品，警方20日持搜索票前往查緝，果然逮捕林嫌男女等3人在工寮內吸毒，嫌犯還辯稱是糖粉，員警經試劑檢驗，確認是安非他命及海洛因毒品，全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

警方到公墓包圍的鐵皮屋內工寮搜索，查緝林男、吳女及余女共處一室，並於屋內搜出毒品安非它命14.44公克、海洛英0.66公克及多組毒品吸食器與注射針筒，3人仗著公墓周遭杳無人煙，安穩的躲藏於鐵皮工寮內享受著毒品，警方進入執行搜索時，在內睡午覺之犯嫌，見到員警上門，全都當場傻眼嚇得說不出話，沒想到躲藏於公墓內竟也會被警方找上門的一天。

警方表示，3嫌均為毒品人口，24歲林姓男子與39歲吳姓女友因吸毒認識、進而相戀，兩人住在吳母位於覆鼎金公墓內一間鐵皮屋工寮，近日吳女同母異父的妹妹余姓女子（35歲）也來投靠，吳嫌向警方表示曾經戒毒成功，但毒友們都知道他居住於此，都會帶毒品上門前來分享，最終仍不敵誘惑又陷入毒海之中，對此懊悔不已。

3嫌被逮後說，沒想到藏身在公墓內吸毒也會被抓到！儘管吳女被抓後曾辯稱：「那是糖粉、是海鹽」警方最後以試劑檢驗，確定是毒品，才讓吳女啞口無言。

(中時)