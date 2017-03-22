高市國民黨籍童燕珍遞補議員 今宣誓就職

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童燕珍今日宣誓就職。（林宏聰攝）

民進黨籍高雄市議員林武忠因銷單案，喪失議員資格，由第七選區落選第一順位、國民黨籍童燕珍遞補，22日正式宣誓就職；童燕珍表示，未來將持續關心她最擅長的教育議題，這2年暫離議場了解民間各產業實際需求，期盼更能為市民發聲。

高雄市議會今日舉行第二屆議員第七選舉區遞補當選人宣誓就職典禮，由議長康裕成主持、高雄地方法院行政庭庭長洪能超監誓，不少地方支持者前往觀禮，並獻花為童燕珍祝賀。

康裕成主持宣誓就職典禮時表示，議員宣誓就職後即是服務與責任的開始，期盼攜手落實議會監督功能，讓市府施政符合民眾需求。

童燕珍說，儘管這兩年來暫離議場，但她一直沒離開教育崗位，也得以更有時間了解民間包括教育、保安、觀光產業實際需求，未來會持續以教育議題為主，不過由於遞補後作業來不及，本會期應會先在內政委員會。

林武忠喪失議員資格、童燕珍遞補後，高雄市議會66席議員中，泛綠共佔37席，其中包括台聯黃淑美加入民進黨團運作，國民黨團議員則有26席、無黨團結聯盟議員3席，仍維持綠大藍小局面。

(中時)