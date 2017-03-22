錯愛「鴨店」紅牌 陸元琪自爆曾砸百萬包養牛郎
陸元琪在和「小胖老師」袁惟仁離婚後，成了獨自撫養2個孩子的單親媽，加上袁惟仁近期財務吃緊，因此除了經營團購生意外，也在好友陶晶瑩的幫助下復出，擔任《女人234》的固定班底，她也相當賣力「起底」自己，竟自爆年輕時曾花百萬包養一名紅牌牛郎，最後還發現某女星也跟她一樣「進貢」給同一人，尺度大開，讓人驚訝！
據《鏡周刊》報導，陸元琪在節目中大爆25、6歲時的荒唐情史，回憶當時常常到一家位於台北市大安路的知名「鴨店」飲酒作樂，還愛上了一名香港紅牌，第一天就忍不住將他帶出場，「那時候不知道為什麼這麼愛玩，去一個晚上至少就要花1、2萬」，還說那間店裡有很多「進口貨」，去台灣人開的店裡，都沒有這家的帥，強調對方長得像鄭伊健，「我們認識的第一天他就說要和我交往」，她也很快地就陷入情網。
和香港帥哥陷入熱戀後，陸元琪只要戲一殺青就跑去香港跟男友約會，還曾花了80萬買兩大箱名牌衣服送給男方，但她知道同時還有另一名知名女星在包養男友，只是該名女星後來因故自殺，「我以為他身邊就只有我，後來才發現其實還有很多富太太，就下定決心分手不再聯絡」。
之後陸元琪情路也不甚順遂，曾罹患嚴重憂鬱症，之後她跟朋友合開酒吧，認識了袁惟仁，兩人相戀、結婚生子，陸元琪透露，自從10年前發現袁惟仁在中國有外遇後，雖為了家庭選擇原諒，但始終過不了心理那一關，自此夫妻之間「名存實亡」，再也無法發生親密關係。
(中時電子報)
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