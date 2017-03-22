陸頭2艘自製航艦　今年及2021下水

俄羅斯媒體報導，中國大陸自製的第1、2艘航空母艦，將分別於今年及2021年完工。其中，第2艘自製航空母艦排水量將提升到8.5萬噸，且技術含量更高。

俄羅斯今日經濟通訊社報導，中國大陸第2艘自製航空母艦屬蒸汽動力，而非核子動力。

報導指出，俄羅斯軍事專家認為，中國大陸第2艘自製航空母艦將成為中共海軍艦隊「發展中的一環」。與前幾代相比，它將是「更複雜且技術含量更高的現代化航艦」。

報導說，中國大陸第1、2艘自製航空母艦將前往南海，而航空母艦的造艦計畫不會止步。未來，中國大陸打算擁有至少5艘處於戰備狀態的航空母艦，且「後兩艘將更大」，在規格和戰鬥性能上更像美國航空母艦。

英國詹氏防衛週刊則報導，中國大陸第1艘自製航空母艦在船底防汙漆塗裝完成後，下水前已無太多建造工作需要完成，這意味著這艘航空母艦已經具備下水的必要條件。1060322

(中央社)