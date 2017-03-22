蝶戀花案 司機家屬淚訴周比蒼不聞不問

國五遊覽車翻覆釀33死案，遊覽車死者司機妻女今天出面，淚訴蝶戀花負責人周比蒼將過錯推給司機，至今未拿到任何撫卹，現場打電話給周比蒼，週稱會找人與之聯繫，隨即掛電話。

蝶戀花旅行社的遊覽車2月13日在國五發生翻車事故，造成33人死亡，至今已過了一個多月，過世的遊覽車駕駛康育勳家屬，今天在北市議員張茂楠陪同下召開記者會，出面控訴周比蒼。

康育勳妻子說，老公走了一個多月，蝶戀花完全沒有關心、慰問，要他們怎麼辦，老公連續上班14天過勞，走的倉促，他要的公道沒人理會，講到後來，忍不住拭淚，無法說下去。

康育勳女兒則表示，蝶戀花旅行社負責人周比蒼晚上可能睡的安穩，但她每天晚上都是抱著父親照片痛哭，想著、念著，爸爸卻永遠沒辦法回來，她要求不多，只希望還給爸爸一個公道清白。

北市議員張茂楠現場致電給周比蒼，但周稱「等下會找個人跟你聯繫」，隨即就匆忙掛電話；張茂楠指出，周比蒼把所有過錯推給已過世的康育勳，家屬至今未拿到任何一筆撫恤金，超時工作也是在雇主同意下進行，難道周比蒼沒有責任？

北市勞動局解釋，康育勳部分，已確認屬於職業災害，蝶戀花旅行社應在到文內14天，支付40個月死亡補償及5個月喪葬費用，假使到期仍未支付，將依法開罰新台幣100萬元，並得連罰。1060322

(中央社)