銘傳60校慶 邀牛津大學合唱團來台獻唱
為慶祝建校60週年，銘傳大學邀英國牛津大學皇后學院合唱團來台為校慶祝唱，今天先在圓山大飯店，演唱已故藝人鄧麗君代表歌曲「月亮代表我的心」等歌曲。
銘傳大學表示，英國牛津大學創校長達7世紀，久負盛名的皇后合唱團，更是當今世界首屈一指的合唱團體，合唱團演出曲目範圍廣泛，包含文藝復興時期音樂至巴洛克時期音樂，還有豐富多彩的現代流行音樂，皇后合唱團也受到英國皇家政府全力支持，英國廣播電視台(BBC)定期播放該團的演出，合唱團現今已發行多張CD作品。
為慶祝建校60週年，銘傳大學表示，特地邀請英國牛津大學皇后學院合唱團首度來台，為銘傳大學校慶祝唱，這次台灣之行巡迴將由首席指揮帶領25位合唱團員，之後也會在台作巡迴公演，讓更多人享受天籟之音。
英國牛津大學皇后學院合唱團預計3月23日在新莊藝文中心、3月25日在銘傳大學桃園校區校慶會場、3月29日在中壢演藝廳等地演唱，此次來台演唱曲目中，最特別的有電影「哈利波特：混血王子的背叛」的主題曲，還有英國皇室傳統婚禮歌曲「The Priest」等曲目。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。