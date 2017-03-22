銘傳60校慶 邀牛津大學合唱團來台獻唱

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為慶祝建校60週年，銘傳大學邀英國牛津大學皇后學院合唱團來台為校慶祝唱，今天先在圓山大飯店，演唱已故藝人鄧麗君代表歌曲「月亮代表我的心」等歌曲。

銘傳大學表示，英國牛津大學創校長達7世紀，久負盛名的皇后合唱團，更是當今世界首屈一指的合唱團體，合唱團演出曲目範圍廣泛，包含文藝復興時期音樂至巴洛克時期音樂，還有豐富多彩的現代流行音樂，皇后合唱團也受到英國皇家政府全力支持，英國廣播電視台(BBC)定期播放該團的演出，合唱團現今已發行多張CD作品。

為慶祝建校60週年，銘傳大學表示，特地邀請英國牛津大學皇后學院合唱團首度來台，為銘傳大學校慶祝唱，這次台灣之行巡迴將由首席指揮帶領25位合唱團員，之後也會在台作巡迴公演，讓更多人享受天籟之音。

英國牛津大學皇后學院合唱團預計3月23日在新莊藝文中心、3月25日在銘傳大學桃園校區校慶會場、3月29日在中壢演藝廳等地演唱，此次來台演唱曲目中，最特別的有電影「哈利波特：混血王子的背叛」的主題曲，還有英國皇室傳統婚禮歌曲「The Priest」等曲目。1060322

(中央社)