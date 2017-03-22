1-2月 薩爾瓦多僑匯收入7.261億美元
薩爾瓦多中央儲備銀行今天公布，今年前兩個月，薩爾瓦多總共收到7億2610萬美元的海外僑匯，與去年同期相比，成長了10.2%。
央行指出，薩爾瓦多1、2月的僑匯收入中，有6億3190萬美元是透過銀行匯回，其餘是經由企業轉帳或匯款仲介以及由親朋或受託人士現款帶回。
央行說明，薩爾瓦多在這段期間內僑匯的增加，主要是由於美國總體失業率下降了0.1%以及西裔人口失業率下降了0.3%。
央行在這份報告同時提到，不僅薩爾瓦多，中美洲其他國家在上述期間的僑匯收入也呈現成長，其中，瓜地馬拉成長了15.5 %；宏都拉斯成長14.9%以及尼加拉瓜12%。1060322
(中央社)
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