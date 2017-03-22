傳美中簽第四公報 李大維：不宜有此發展

外界擔憂4月「川習會」後，美國與中國大陸將發布「第四公報」，損及台灣利益，對此外交部長李大維今天表示，已透過各種管道向美方表達立場，「認為不宜有這樣的發展」。

美國總統川普及中國大陸國家主席習近平的「川習會」可能將在4月舉行，外界關切雙方是否有可能簽署「第四公報」，損及台灣利益。

李大維上午赴立法院外交與國防委員會報告並備質詢，民進黨立委蔡適應質詢時詢問，外交部對於美中可能有「第四公報」有何看法？

李大維表示，已向美方表達關切，「認為不宜有這樣的發展」，美方也有告知他們的意見，但是他不方便公開講。外交部非常謹慎，不能有任何傷害國家利益的狀況。

李大維說，「川習會」有各種可能性，但台灣方面的立場已經向美方表達得非常清楚，不僅透過在台北的外交體系、駐華府代表等官方管道溝通，也有經由各種非官方管道表達立場。

另外，民進黨立委劉世芳詢問，未來「川習會」可能談到台灣關係，有哪些需要注意的關鍵內容？李大維回應，很重要的一點，是注意美國不要從「一中政策」倒退；此外，台灣關係法和六項保證，都是過去美國明文對台灣的支持，這些需要再次重申。

中美三個聯合公報是指中國大陸與美國政府共同簽署的三個外交公報，包括「上海公報」、「中美建交公報」和「八一七公報」，目的分別為美中恢復接觸、關係正常化與處理對台軍售等。

至於美國對台灣的「六項保證」，最後採用的版本是前國務院亞太助卿何志立於1982年8月17日在國會作證時的內容。

六項保證為：1、美國不同意設定停止對台軍售日期；2、美國不在台灣與中國間擔任調人的角色；3、美國不會企圖強迫台灣與中國談判；4、美國對台灣主權相關議題長期以來的立場並未改變；5、美國無意修改台灣關係法；6、「八一七公報」不應被解讀成美國有意在對台軍售前，與北京諮商。1060322

(中央社)