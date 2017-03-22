國際自由車環台賽第二站 注意基隆交管

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國際自行車環台賽第二站將於27日登場，賽事行徑新北市、基隆市。基隆市警察局今天表示，當天上午將派員交通管制，直到車隊完全通過才開放通行。

基隆市警察局指出，2017國際自由車環台賽共計有5站，基隆市屬於第2站（新北市站），於3月27日由淡水漁人碼頭廣場出發後。

車隊將由新北市北濱公路交界處進入基隆市，沿北濱公路（入轄）（台2線，海線）→澳底橋→安中橋→武聖街144巷口→北濱公路（右轉）→基金三路（舊台2線，山線）→基金三路、武聖街口→基金三路80巷→基金三路196巷→基金三路、新北市交界（離轄）。

基隆市警察局表示，國際自由車選手不僅技術高超、騎乘速度也很快，競賽期間甚至會跨越到對向車道競技，為確保選手安全，警方當天上午10時至12時對上述路段派員管制，並於選手預定到轄時間11時開始實施嚴格交通管制至結束。

沿線路段會隨著選手車隊實施「階段性管制」，在選手車隊即將抵達前，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊完全結束後才開放通行。

警方指出，歡迎市民及所有駕駛朋友為選手們鼓勵加油，如果無法提前改道而受到交通管制，也請耐心等待並配合管制，支持難得的國際體育盛事。1060322

(中央社)