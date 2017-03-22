稽查外食早餐便當店 近2成不衛生
台灣民眾多外食，食藥署今公布早餐店、便當、火鍋店等餐飲業者衛生稽查結果，發現有近2成不合格，包括食材直接放地上、垃圾桶未加蓋等，經限期改善幾乎都合格。
衛福部食藥署聯合22縣市衛生局單位去年至今年1月，針對早餐、自助餐與熟食便當、火鍋及供應春節年菜的餐飲業者查核共2403家，其中「食品良好衛生規範準則」（GHP）初查不合格率為1成7。
食藥署中區管理中心科長林炎英表示，根據國衛院調查，台灣民眾外食比率高，尤其國高中生的早餐、晚餐外食比率高達8成以上，也有約6成5晚餐經常外食；成人則是早、午餐5成外食，晚餐則約2成7。
林炎英指出，去年餐飲業者常見衛生缺失，包括食材放在地面、食材未覆蓋、冷凍庫結霜未清除，另像是垃圾桶未加蓋也很常見，若廚餘、垃圾外露恐引來蟑螂、老鼠等病媒。
此外，食藥署抽驗668件衛生指標菌中，發現2件早餐店三明治大腸桿菌群超標複驗不合格，已各自開罰新台幣3萬元。
林炎英強調，今年5月及8月將擴大規畫查核宴席餐廳及國際觀光旅館附設餐飲業，包括食材是否交叉污染以及食材新鮮度、安全度等，並會針對高風險及曾違規的業者加強查核，違規者將依法要求限期改正，未改者可開罰新台幣6萬元至2億元。
食藥署表示，為提供衛生優良飲食場所，民國99年起地方衛生局就開始實施餐飲衛生管理分級評核制度，近2年通過評核家數有5795家，民眾可連結到食藥署餐飲衛生頁面查詢餐飲衛生優良業者名單，選擇優良店家用餐。1060322
(中央社)
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