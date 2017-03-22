表態支持恐襲 大馬男子遭重判9年
馬來西亞一名男子被控以手機應用程式和恐怖主義組織通話，表態支持利用爆裂物發動恐怖攻擊，大馬高等法院認為會令國家陷入騷動，重判有期徒刑9年。
大馬媒體「中國報」報導，莫哈末阿斯洛（Mohd Asrol Mohamad）去年6月28日凌晨4時多到上午9時左右，在飯店內使用手機應用程式和恐怖主義組織對話，發表支持蒲種鎮（Puchong）「Movida」酒吧遭拋擲手榴彈事件。
高等法院審理指出，莫哈末阿斯洛用手機應用程式支持恐怖主義，進而發表評論，將對國家帶來嚴重後果。
高等法院說，大馬是一個和諧的國家，不能因被告發表支持恐怖組織言論，讓國家陷入騷亂。
大馬去年6月28日在吉隆坡近郊地區蒲種（Puchong）發生手榴彈攻擊事件，大馬總警長隨後在7月4日公開證實是首樁由伊斯蘭國在大馬發動恐襲行動，將遭恐襲指數提升至「高度警戒」。1060322
(中央社)
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