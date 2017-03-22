菲警臨檢嚴格 民眾拒檢後果堪慮

我要評比

菲律賓由於面對恐怖威脅，加上犯罪頗為猖獗，警察臨檢或盤查時態度客氣但有絕對權威，遇臨檢站不停，則後果嚴重，甚至可能吞子彈。

行政院客家委員會主委李永得被員警盤查事件，在台灣引起激烈討論。

各國國情不同，菲律賓因面臨恐怖威脅，來過菲律賓的人都知道，就算是進入商場、旅館也可能被搜身，加上搶劫、劫車、兇殺等犯罪事件頻繁，因此警方臨檢極為嚴格，民眾只能配合，沒有討價還價的餘地。

在大馬尼拉地區，除了穆斯林社區之外，警方鮮少攔查行人，臨檢站主要盤查對象是機車，因為機車可在交通堵塞的大街小巷穿梭，成為許多歹徒犯罪後的逃逸工具。

YouTube的「Manila Rider」頻道就上傳過1則警察臨檢機車騎士的影片，片中可見警方先會要求檢查機車的行車執照以及騎士的駕駛執照，再問一些諸如「機車是誰買的？」與「哪裏買的？」等問題，騎士一一回答後，警察說「騎車小心」就放行了。

菲國警察總部規定，警察執行臨檢任務時必須有禮貌，但如果騎士拒檢闖關呢？

5號電視台主播Raffy Tulfo於20日貼在臉書專頁的影片顯示，1輛雙載的機車闖過警察臨檢站，警方鳴槍示警後，對方依然不停，於是展開一場追逐，數分鐘後，機車後方乘客已被擊斃於路旁，另1人驚險逃脫。

死者身邊有1枝槍，執勤的小隊長在受訪時說，「如果臨檢不停，我們會嚴厲執法！」

在南部地區，臨檢站一般是軍警聯合把守，旁邊可能還會停有一輛裝甲車。

1名旅居馬尼拉多年的台商說，遇到警察臨檢就儘量配合，態度要平和，不可對警察大呼小叫，以免招惹不必要的麻煩，在菲律賓最好要尊重「穿制服的人」。1060322

(中央社)