八旬翁捕魚走失 警出動空拍機沿溪找

台南市1名有輕微失智的80多歲鄭姓男子，19日到溪邊捕魚卻走失。警方獲報後出動大批人員，還使用空拍機沿溪搜尋都一無所獲。最後男子被友人在一處果園中找到，平安返家。

台南市政府警察局新營分局今天表示，警方於19日晚間11時許接獲鄭姓男子的兒子報案，指稱父親當天下午騎機車到新營區的龜重溪邊捕魚，直到晚間卻一直聯絡不上。

警方獲報後隨即調閱相關監視器、並動員巡守隊等人力支援；雖在溪邊一處農地發現機車，但在周邊搜尋一無所獲。隔天上午天色較亮時，再會同消防局人員擴大搜尋；消防人員駕駛橡皮艇沿龜重溪搜尋，警方也出動空拍機協助，並立即傳回畫面，但直至20日中午，仍然找不到人。

警方指出，鄭男的兒子在20日下午向警方通報，指稱父親在東山區一處果園內被朋友找到，已經載回家休息。鄭男的家屬昨天特地到分局及重溪、果毅派出所等單位贈花表示謝意。

新營警分局長王森瑒表示，這是新營分局首次將空拍機運用於搜救任務，透過制高角度，可以第一時間讓搜救人員掌握現場狀況。民眾家中如有失智長者，應給予配帶足以識別身分的物品，才能在需要的時候，讓大家幫忙回到溫暖的家。1060322

(中央社)