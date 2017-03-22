八旬翁捕魚走失 警出動空拍機沿溪找
台南市1名有輕微失智的80多歲鄭姓男子，19日到溪邊捕魚卻走失。警方獲報後出動大批人員，還使用空拍機沿溪搜尋都一無所獲。最後男子被友人在一處果園中找到，平安返家。
台南市政府警察局新營分局今天表示，警方於19日晚間11時許接獲鄭姓男子的兒子報案，指稱父親當天下午騎機車到新營區的龜重溪邊捕魚，直到晚間卻一直聯絡不上。
警方獲報後隨即調閱相關監視器、並動員巡守隊等人力支援；雖在溪邊一處農地發現機車，但在周邊搜尋一無所獲。隔天上午天色較亮時，再會同消防局人員擴大搜尋；消防人員駕駛橡皮艇沿龜重溪搜尋，警方也出動空拍機協助，並立即傳回畫面，但直至20日中午，仍然找不到人。
警方指出，鄭男的兒子在20日下午向警方通報，指稱父親在東山區一處果園內被朋友找到，已經載回家休息。鄭男的家屬昨天特地到分局及重溪、果毅派出所等單位贈花表示謝意。
新營警分局長王森瑒表示，這是新營分局首次將空拍機運用於搜救任務，透過制高角度，可以第一時間讓搜救人員掌握現場狀況。民眾家中如有失智長者，應給予配帶足以識別身分的物品，才能在需要的時候，讓大家幫忙回到溫暖的家。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。