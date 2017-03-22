薩德發酵 大陸9家樂天電影院改名

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美韓擬在南韓部署薩德之後，樂天集團即遭到大陸民眾抵制，在大陸的樂天電影院擔心受牽連也開始改名，至少已有9家電影院摘去了樂天2個字。

自從南韓宣布部署薩德之後，為薩德部署提供土地的樂天集團在大陸的事業陸續遭到波及。

環球網今天引述南韓韓國放送公社（KBS）報導，在大陸的樂天商場已有超過9成不再營業。近日又有韓媒指出，樂天電影院怕遭終端高空防衛系統（THAAD，薩德反導系統）連累而「改名換姓」。

南韓媒體news1今天援引業界相關人士消息，儘管在大陸的樂天電影院是與大陸當地企業合資，但部分在大陸的樂天電影院開始改名。目前至少有9家電影院在刪去了「樂天」2個中文字。

具有代表性的是遼寧省瀋陽市的樂天影城改成「龍之星國際影城」。此外，山東威海、湖南長沙、湖北武漢等地的樂天影城也換掉「樂天」，改用「lotte cinema」。

不僅樂天電影院改名，網路購票平台上也登記為「龍之星」。1060322

(中央社)